Vercelli | esponente di Fdi contro i gay | Ammazzateli tutti

(Di lunedì 22 luglio 2019) Parole shock su Facebook da parte di Giuseppe Cannata,di Fratelli d’Italia, vicepresidente del Consiglio comunale die membro dell'Ordine provinciale dei medici e odontoiatri. Commentando un articolo del senatore Pillon del 2018 relativo alle famiglie arcobaleno, Cannata scrive: "ste lesbiche, gay e pedofili". Immediate le reazioni e tantissime le segnalazioni a Facebook, con il post che è stato rimosso dall’autore nel giro di qualche ora. Non è bastato, ovviamente, per placare le polemiche con l’Arcigay RainbowValsesia a chiedere le dimissioni immediata di Cannata."Il contenuto della frase - la durissima replica al post - , che è stato cancellato dal suo profilo Facebook, risulta di un'inaudita violenza sia per la minaccia di morte ("") sia per l'accostamento fra l'omosessualità e la pedofilia. Mai, prima d'ora, siamo ...

