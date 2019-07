Salvatore Esposito in Fargo 4 | le riprese di Gomorra 5 slittano al 2020?

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019)in4. Non è un pesce d'aprile e nemmeno una fake news visto che a confermarlo è proprio il diretto interessato via social. Il re dimostra lo screen di Deadline e condivide con i fan una notizia che era nell'aria già da un po' (almeno nel suo entourage) ma che solo adesso può confermare:"Ora che è ufficiale posso dirvelo ... sarò nella quarta stagione di!!! È una grande sfida che non vedo l'ora di cominciare !!!".La felicità è esplosa in tutto il regno visto che i fan si stanno complimentando con lui in questi minuti e si dicono pronti ad una maratona della serie tv americana in attesa di vederlo all'opera. Tutto questo potrebbe lasciare presto spazio alla delusione e non per via del fatto chepartirà per gli Usa ma perché la sua partecipazione alledi4 non gli permetteranno di prendere parte a quelle di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Fargo 4: Salvatore Esposito di Gomorra nel cast - SERGI_YEYI : RT @AlgeMarroncelli: Salvatore Esposito (@SalvioEspo), Gaetano Bruno e Francesco Acquaroli saranno tra i protagonisti della quarta stagione… - CineGiornale1 : Fargo: annunciato il cast della quarta stagione, e c’è anche Salvatore Esposito! -