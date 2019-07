God of War | Prime 1 Studio svela una splendida statua da 1 200 dollari

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019), produttore di oggetti da collezione, hato la sua primadedicata a God of War. Mentre ci si poteva aspettare unadi Kratos o Atreus per dare il via alla collezione,1 ha invece iniziato con ladedicata a quello che inizialmente è conosciuto come lo Straniero. Il pezzo è attualmente disponibile in pre-order per $ 1,199.Il prezzo sembra abbastanza alto, ma la qualità dellapotrebbe essere sufficiente per convincere all'acquisto. Il video condiviso dai creatori guida attraverso l'incredibile livello di dettaglio dellacon i vari tatuaggi del personaggio che catturano subito l'attenzione. Sotto vengono ripresi i comuni nemici umanoidi che Kratos e Atreus incontrano durante il loro viaggio. "Laè alta circa 24,5 pollici e presenta il corpo molto dettagliato, coperto da tatuaggi, una base è decorata con corpi che ...

