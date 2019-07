Fabio Rovazzi - In pista a Fiorano con Charles Leclerc

KAREN KOKESHI - FIDANZATA Fabio Rovazzi 'BULLIZZATA'/ 'Date l'anima per qualche like!' : FABIO ROVAZZI difende la FIDANZATA KAREN Koneshi dagli attacchi degli haters: 'Contro lei vero e proprio bullismo. Basta!'

Fabio Rovazzi duetta con J-Ax in 'Senza pensieri' : Fedez non l'avrebbe presa bene : Fabio Rovazzi è pronto a tornare sulla cresta dell'onda con un nuovo singolo estivo destinato a scalare le classifiche di vendita in Italia. Il ragazzo d'oro della musica ha da poco pubblicato il pezzo 'Senza pensieri', che lo vede impegnato in un duetto con J-Ax e Loredana Bertè. Un singolo che sicuramente sarà un tormentone di questa calda estate 2019 e che avrebbe fatto storcere il naso ad un ex socio-amico di Rovazzi. Parliamo di Fedez, ...

Fabio Rovazzi sfida la teoria del tormentone estivo con Loredana Bertè e J-Ax : L’attesa è finita, domani, mercoledi 10 luglio, esce “Senza Pensieri” il nuovo attesissimo singolo di Fabio Rovazzi, feat Loredana Bertè e J-Ax. Rovazzi, regista, scrittore, conduttore televisivo, testimonial d’eccezione di grandi marchi ed eclettico comunicatore ad un anno di distanza dalla sua ultima hit “Faccio Quello che Voglio” esce con “Senza Pensieri” scritto in collaborazione con Danti e prodotto da Merk & Kremont. Un brano dalle ...

Fabio Rovazzi celebra le nozze del rapper Space One : Il cantante e producer ha indossato la fascia di sindaco per un giorno e unito in matrimonio il rapper Space One e la sua compagna Emanuela. All’evento erano presenti molti cantanti e personaggi famosi della sfera musicale italiana. Il rapper Space One e la sua compagna Emanuela Muratore hanno detto sì nella splendida cornice del Lago Maggiore. Dopo anni di fidanzamento, Space One (da 25 anni al fianco di J-Ax con il ruolo di ...

Fabio Rovazzi sorpreso con la nuova fidanzata Karen Rebecca Casiraghi : Fabio Rovazzi ha un nuovo amore il deejay, cantane e attore infatti è stato sorpreso durante una serata romantica con Karen Rebecca Casiraghi: “Stiamo insieme da un mese e siamo felici”. Fabio è molto geloso della sua vita privata, è stato sorpreso dal settimanale “Chi” mentre si reca nel ristorante della famiglia Trussardi. Ad accompagnarlo Karen Rebecca Casiraghi, conosciuta come Kokeshi, youtuber e con oltre mezzo milioni di follower su ...

