Clima | le acqua del Nord Adriatico sono sempre più calde

La relazione tra meteo estremo e cambiamenti Climatici : il caso della Groenlandia e dei cani da slitta che camminavano nell’acqua : Gli eventi meteo estremi stanno diventando sempre più comuni. Recentemente, un’ondata di caldo record in Groenlandia è diventata virale grazie all’immagine di cani da slitta che camminavano nell’acqua lì dove avrebbe dovuto esserci del ghiaccio. La foto è stata scattata da Steffen Olsen dell’Istituto meteorologico Danese. I ricercatori dovevano recuperare i loro strumenti di monitoraggio e le loro stazioni meteo nella Groenlandia ...

Caldo - "tenere i Climatizzatori a 30° Bere solo acqua - niente Coca cola" : Le cause del Caldo africano. Le possibili conseguenze nel mondo e in Italia. I consigli per affrontare al meglio la calura e le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Intervista al meteorologo Paolo Sottocorona Segui su affaritaliani.it

Cambiamenti Climatici - bombe d’acqua in aumento ma le città italiane non sono pronte ad adattarsi : Proprio nei giorni in cui il Nord Italia è colpito da violenti fenomeni meteo, con nubifragi e grandinate in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, sul sito del Politecnico di Torino appare uno studio, pubblicato su Geophysical Research Letters, in cui viene messo in risalto l’aumento della gravità delle tempeste di pioggia estreme. “Soprattutto per gli eventi estremi di breve durata (le cosiddetta bombe d’acqua, ndr), le eterogeneità spaziali ...

Groenlandia e cambiamenti Climatici : la slitta viaggia sull'acqua invece che sul ghiaccio : La Groenlandia sta subendo danni tremendi dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale. Proprio in queste ore sta girando sul web una foto che, se sulle prime può sembrar simpatica, in realtà rivela una situazione drammatica. I cani trainano la slitta sul ghiaccio quasi completamente disciolto, e sembrano correre sull'acqua. La foto è stata scattata il 13 giugno, ma ora è diventata virale e sta richiamando l'attenzione degli esperti. La ...