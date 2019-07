ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Arekha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. L’attaccante del Napoli ha dichiarato in primo luogo la volontà di vincere dopo anni di battaglia vana contro la Juventus. E’ questo il momento giusto, con Ancelotti in panchina: “Vogliamo vincere, ci proviamo da diversi anni però non ci riusciamo. La Juventus ha fatto una grande stagione lo scorso anno, vincendo tutte le partite per circa sei o sette mesi e per noi era difficile stare dietro di loro, al loro passo. Però quest’anno vogliamo vincere, abbiamo unnatore che ha grande esperienza”. Sulla sua passata stagione e sulle voci relative ai nuovi obiettivi di mercato del Napoli in attacco: “Personalmente lo scorso anno ho fatto una buona stagione ma so chefare di meglio,fare più gol e aiutare la squadra. Devosu di me nonostante quello che dicono tanti ...

napolista : Milik: “Voglio restare concentrato. Non posso pensare alle scelte di mercato” L’attaccante del Napoli a Sky Sport:… - Mediagol : #Napoli, la carica Zielinski: 'Voglio vincere lo scudetto, nostra rosa competitiva. Milik? Questo il suo anno'. E s… - MondoNapoli : Milik a SKY: 'Voglio fare meglio dello scorso anno. Su Sarri...' - -