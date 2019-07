Si indaga sui soccorsi ai bambini travolti dal suv

La Procura di Milano indaga sui fondi alla Lega. M5s chiede una commissione d'inchiesta : Articolo aggiornato alle ore 19,30 dell'11 luglio 2019. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla presunta trattativa per finanziare la Lega con soldi russi. È quanto apprende l'Agi da fonti investigative. L'inchiesta, affidata al Procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta del dipartimento 'reati economici transnazionali', è stata avviata dopo la pubblicazione della ricostruzione ...

Brindisi - operaio morto folgorato sui binari : si indaga per omicidio colposo : Continua a far parlare di se la vicenda accaduta nella notte tra martedì e mercoledì a Brindisi, dove un operaio, intorno all'una, è morto folgorato mentre stava lavorando sulla linea ferroviaria che conduce dal comune capoluogo a San Vito dei Normanni, e da lì poi a Bari. L'incidente si è verificato in via Cappuccini, quindi nel centro cittadino. L'uomo, un 57enne originario della provincia di Salerno, stava lavorando su un cestello elevatore, ...

Lega - la Procura di Milano indaga sui presunti finanziamenti russi. Salvini : «Mai preso un rublo» : L’inchiesta è affidata al Procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta del dipartimento «reati economici transnazionali»

Eutanasia - insegnante morta in Svizzera : responsabile Exit Italia indagato a Catania. La Procura : “Aiuto al suicidio” : “Ho consigliato ad Alessandra di fare testamento biologico, di associarsi a Exit per poi ottenere tutte le informazioni e le indicazioni pratiche per andare in Svizzera e ricorrere al suicidio assistito“. Dovrà rispondere del reato di “aiuto al suicidio” Emilio Coveri, responsabile di Exit Italia – associazione che promuove il diritto all’Eutanasia – raggiunto da un avviso di garanzia spiccato dalla ...

Scosse elettriche e «lavaggio del cervello» sui minori per darli in affido : 18 indagati : Diciotto persone arrestate, anche un sindaco pd. Tutti accusati di aver alterato relazioni e ricordi dei bambini per toglierli ai genitori di origine e affidarli ad altre famiglie

Depistaggio Borsellino - sui pm indagati il silenzio di Scarantino : Caltanissetta, 19 giu. (AdnKronos) - (dell'inviata Elvira Terranova) - Per intere ore è un fiume in piena, seppure tra tanti "non ricordo", ma non si tira mai indietro. Quando, però, si tratta di rispondere alle domande sui magistrati che coordinarono l'inchiesta sulla strage di via D'Amelio si irri

Riviera su Canale 5 - trama 26 giugno : l'Interpol indaga sui loschi affari di Constantine : Il 26 giugno debutterà alle 21:25 su Canale 5 la prima stagione di Riviera, la serie tv prodotta nel 2017 e trasmessa su Sky Atlantic. Lo show sarebbe dovuto andare in onda sul Canale Mediaset a settembre, ma poi la messa in onda fu rimandata. Nella giornata di ieri un promo ha comunicato la data del debutto della serie. I dieci episodi di cui è composta la prima stagione, salvo cambiamenti, dovrebbero essere trasmessi in cinque serate a partire ...

Genova - prescrizioni facili di farmaci : si indaga sui medici per comparaggio : La Procura apre un fascicolo dopo gli interventi di Corte dei Conti e Anac, nel mirino 611 dottori, Asl e fondazioni che hanno ricevuto 14 milioni di euro dalle case produttrici di medicine

La Corte dei Conti indaga sui lavori dell’Universiade allo Stadio Collana : Dopo due esposti di comitati e associazioni, sullo Stadio Collana scatta un’inchiesta della Corte dei Conti. Lo racconta Repubblica Napoli. I militari della Guardia di Finanza, guidati dal colonnello Domenico Napolitano, hanno ricevuto delega dai pm Ferruccio Capalbo e Davide Vitale per accertare se la Regione Campania ha favorito la ditta che si è aggiudicata la gestione dell’impianto, la Giano srl. Sarebbero soprattutto i lavori ...

Report indaga sui 49 milioni di euro - la Lega querela : "Follow the money" resta la via maestra per condurre indagini, che siano di stampo strettamente finanziario o che riguardino intrecci più complessi. Per capire il caso dei 49 mln di euro di rimborsi elettorali 'scorrettamente' rendicontati dalla Lega, i giornalisti di Report hanno puntato su "I commercialisti" nell'inchiesta andata in onda lunedì 10 giugno, realizzata da Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi e che potete ...

Rimini - neonato ricoverato per pertosse : fratelli senza vaccino - l’Asl indaga sui genitori : Un bimbo di appena due mesi di vita era arrivato d'urgenza in ospedale con gravi problemi fisici e poteva morire per pertosse se i medici non gli avessero diagnosticato subito la malattia sottoponendolo a una tempestiva terapia antibiotica che infine lo ha slavato. Ora però nei guai sono finiti i genitori no vax dopo che i medici hanno scoperto che non avevano vaccinato nessuno dei loro figli. È accaduto nei giorni scorsi all'ospedale di Rimini ...

Lecce - percosse e violenza fisica sui figli minori : indagata una mamma : Quella che arriva dalla città di Lecce è purtroppo l'ennesima, triste storia, di violenze e angherie ai danni di minori. Secondo quanto riferisce la stampa locale infatti, una donna originaria del posto, madre di due figli che oggi hanno 19 e 16 anni, sarebbe indagata con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali. La donna avrebbe usato violenza contro i due ragazzini, una maschio e una femmina. Sarebbero stati ...

Marianna Greco presunta suicida! Dopo 3 anni il marito è indagato : Marianna morì nel 2016 e subito si pensò al suicidio. Il caso ora è riaperto e il marito è indagato per omicidio, ma per la procura è un "atto dovuto". Era stata trovata senza vita nel letto di casa sua, il 30 novembre del 2016. La morte di Marianna Greco, 37 anni, di Novoli, in provincia di Lecce, era stata ricondotta a un suicidio: la donna si sarebbe inflitta quattro coltellate alla gola per togliersi la vita. Ma ora, il caso si tinge di ...