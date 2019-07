Autonomia | Stefani | ‘spero in ripensamento M5S’

Autonomia : Stefani - ‘M5S ne nega principio base’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Se in materia di istruzione mi si nega la possibilità che una Regione, con risorse proprie, possa fare un’offerta formativa migliore e il motivo ostativo è che nelle altre Regioni non si possa fare, allora mi si nega completamente il principio base dell’ Autonomia . Autonomia prevista nel contratto di governo”. Così la ministra agli Affari regionali, Erika Stefani , subito dopo il ...

Autonomia : Stefani - ‘è in contratto governo - se M5S ha cambiato idea lo dica’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Questa mattina il vertice purtroppo non ha avuto esito positivo”, ma l’Autonomia differenziata “è nel contratto di governo, se qualcuno ha cambiato idea lo si dica e non si vada ulteriormente avanti”. Così la ministra agli Affari regionali, Erika Stefani, subito dopo il vertice a Palazzo Chigi sulle autonomie.L'articolo Autonomia: Stefani, ‘è in contratto governo, se ...