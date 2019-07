  Abbiamo fatto più di tutti sulla raccolta differenziata | dice Ignazio Marino

Paola Barale : "Lasciai la Ruota della Fortuna e Mike non mi rivolse più la parola. Non Abbiamo mai fatto pace" : Sette anni assieme alla Ruota della Fortuna fino alla separazione, mai perdonata dal conduttore. Paola Barale ricorda la lunga esperienza lavorativa al fianco di Mike Bongiorno a cavallo tra gli anni ottanta e novanta.Lei, fino a quel momento nota come sosia di Madonna (“prendevo un milione di lire a serata, davvero tanti soldi”), si ritrovò catapultata nientemeno che nel preserale di Canale 5.prosegui la letturaPaola Barale: "Lasciai la ...

Ciclismo – Dichiarazioni shock di Lance Armstrong : “doping? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare” : Affermazioni importanti di Lance Armstrong ai micrfoni di NBC Sports: l’ex ciclista torna a parlare delle sue vittorie cancellate per doping al Tour de France E’ iniziato da pochi giorni il Tour de France 2019 e non sono mancate le forti emozioni. Ieri la vittoria di Elia Viviani in volata a Nancy ha fatto sognare tutti gli appassionati italiani, ma la Grande Boucle fa sempre tornare in mente anche altri avvenimenti, come i ...

MotoGp – Petrucci amareggiato dopo il Gp di Germania : “Abbiamo fatto il massimo. Peccato per il troppo distacco al traguardo” : Danilo Petrucci amareggiato per l’esito del Gp di Germania: il pilota Ducati chiude 4° ma sottolinea il troppo distacco da Marquez al traguardo Il Ducati Team oggi è sceso nuovamente in pista sul circuito del Sachsenring per il Gran Premio di Germania. dopo un warm-up disputato su una pista umida a causa della pioggia caduta nel corso della notte e delle prime ore del mattino, la gara si è svolta in condizioni completamente asciutte ...

Unesco - Venezia a rischio black list : "Abbiamo fatto tutto - se ci bocciano è colpa di Toninelli" : Il sindaco ha inviato l'Atto di indirizzo con i compiti portati a termine, ma resta il nodo delle Grandi Navi: "Non si vive di soli no, ho chiesto che intervengano sul Ministro: l'ingresso in lista nera per la città sarebbe un danno d'immagine immenso"

EuroBasket Women 2019 – Il ct Crespi soddisfatto : “Abbiamo vinto di squadra - alla Russia penseremo domani” : Il commissario tecnico dell’Italia ha analizzato il match vinto contro la Slovenia, rimandando a domani la preparazione della gara con la Russia Nel terzo impegno dell’EuroBasket Women 2019, la Nazionale Femminile ha superato la Slovenia 75-57 chiudendo così al secondo posto il girone C. Bella la reazione delle Azzurre dopo il ko con l’Ungheria, una reazione corale e di sistema (undici giocatrici in campo, otto a segno). ...

Formula 1 – Bottas sincero dopo il quarto posto in qualifica in Austria : “Ferrari troppo veloce in rettilineo - Abbiamo fatto un casino col team” : La superiorità della Ferrari in rettilineo ed i problemi di comunicazione col team: le sensazioni di Bottas dopo il quarto tempo nelle qualifiche del Gp d’Austria E’ Leclerc il poleman del Gp d’Austria: al Red Bull Ring il giovane monegasco della Ferrari ha stabilito il nuovo record di pista, lasciandosi alle spalle Hamilton e Verstappen. quarto tempo per Bottas, invece, che non è riuscito a far bene come il suo compagno ...

Prodi lancia l'allarme : 'Abbiamo fatto passo in avanti verso l'emarginazione' : A livello politico, in questi giorni, a tenere banco è la questione Sea Watch. Per certi versi sembra essere passato sotto traccia il fatto che, a luglio, l'Italia potrebbe conoscere il proprio destino in merito alla procedura d'infrazione per eccesso di debito che incombe sulla testa del Bel Paese e che dipenderà dal Consiglio Europeo composto dai Ministri dell'Economia degli stati membri. La diatriba relativa alla nave, attraccata alla fine a ...

Bambina uccisa a Nocera : intercettazione choc/ I genitori : "Abbiamo fatto l'omicidio" : Jolanda, Bambina uccisa a Nocera: spunta intercettazione choc. I genitori avrebbero ammesso: "Abbiamo fatto l'omicidio". Intanto il padre resta in carcere.

Abbiamo fatto sesso orale e lei è morta... ma il giudice non gli crede : Ha ucciso la compagna e ha cercato di fare apparire l’accaduto come se si fosse trattato di un incidente, ma è stato riconosciuto colpevole di omicidio. Robert Simpson-Scott, 44 anni, ha sostenuto di aver soffocato Sally Cavender, anche lei di 44 anni, durante "un intenso rapporto di sesso orale". L’autopsia ha stabilito che la donna aveva subito la frattura della colonna vertebrale, lesioni costali multiple e sofferto di una lesione cerebrale ...

Cristiano Ronaldo si fotografa con Michael Jordan : “Abbiamo fatto la storia” [FOTO] : La leggenda del calcio e quella del basket. Cristiano Ronaldo, calciatore della Juventus ha pubblicato su Instagram una foto al fianco di Michael Jordan. “Noi abbiamo fatto la storia”, il commento del bianconero che ha deciso di fotografarsi con il mito dei Chicago Bulls e oggi proprietario degli Charlotte Hornets. Uno scatto che ha scatenato la reazione da parte dei social e dei tifosi sia di calcio che di basket, una foto che ...

“Nella Casa del Grande Fratello? Abbiamo fatto sesso - almeno sette volte - in mezzo agli altri” : Morivate dalla voglia di saperlo, eh? Ed è eccovi accontentati: nella Casa del Grande Fratello è possibile fare sesso a piacimento. almeno stando alle dichiarazioni di Gennaro Lillo su Radio Italia Anni 60 riguardo al momento in cui lui e la neo fidanzata Francesca De André sarebbero stati insieme: “Appena usciti dalla Casa, subito. Anche se non era la prima, che te lo devo dire io? Era penso la settima! Barbara D’Urso ha mandato in onda ...

Nella Casa lo Abbiamo fatto almeno 6 volte! La confessione di Gennaro Lillio : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, la confessione hot: «Al Grande Fratello abbiamo fatto se*** almeno sei volte…». Nel corso di un’intervista su Radio Italia Anni 60, per il programma Turchesando, il modello di Dolce e Gabbana ha parlato della sua esperienza Nella Casa, rivelando dettagli intimi finora rimasti nascosti.-- Gennaro racconta che appena terminato il reality ha trascorso una notte di passione con Francesca, ma non sarebbe stata ...

Fognini sul mercato dell'Inter : 'Abbiamo fatto tre acquisti' - ma non fa nomi : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno tutte le intenzioni di fare il salto di qualità e cercare di andare a contendere lo scudetto alla Juventus. Una dimostrazione lampante la si è avuta dall'ingaggio di Antonio Conte. Il nuovo allenatore ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Ma non solo visto che, ...