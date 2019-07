Maltempo | a Taranto il vento trascina in mare una gru dell’ex Ilva | operaio disperso

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Una improvvisa tromba d’aria si è abbattuta sue una gruè precipitata incedendo sotto i venti che, intorno alle 19, hanno iniziato a soffiare impetuosi. Una vicenda che riporta drammaticamente alla mente la storia di Francesco Zaccaria,che nel 2012 era al lavoro su una delle gru dell’scaraventata inda un tornado arrivato dal. E nelFrancesco trovò la morte: il suo corpo fu recuperato a distanza di qualche giorno dalla tragedia. E anche questa volta nell’incidente è coinvolto un: fonti interne all’aziende e sindacati confermano che c’è un. L'articolo, ailinuna gru dell’exproviene da Il Fatto Quotidiano.

