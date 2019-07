Fai schifo! La luna di miele è già finita tra Francesca De André e Gennaro Lillio (Di mercoledì 10 luglio 2019) Francesca De André ha sbottato contro il suo nuovo fidanzato, Gennaro Lillio. E lo fa direttamente in pubblico, sulla vetrina social di Instagram a cui, si sa, non sfugge veramente nulla. “Fai schifo!”. Questo il commento della sexy gieffina, che proprio nelle stanze del Grande Fratello 16 ha conosciuto il suo bel ragazzo. Che sia già giunta al termine, però, la loro incredibile storia d’amore? Per chi non lo sapesse Francesca è la nipote del famoso cantante italiano Fabrizio De André, indimenticato autore di capolavori come Bocca di Rosa, La guerra di Piero, Il Pescatore. È infatti nata nella sua Genova nel 1990 e dopo un’infanzia difficile, per il brutto rapporto con il papà Cristiano e per un periodo in orfanotrofio, adesso sembra aver veramente trovato la felicità. Grazie anche al suo nuovo amore, Gennaro. Con cui però non sembrano tutte rose e fiori.



Insomma, amore già finito? Cosa vuol dire quel “Fai schifo!” urlato su Instagram? Calma ragazzi! I fans infatti possono tirare un sospiro di sollievo: niente panico. È la stessa Francesca De André a spiegare la situazione, mentre inquadra il tavolo pieno di cibo, fresco fresco di supermercato: “Una volta usciti dalla Casa la situazione è peggiorata. La nostra spesa continua a essere aperta e consumata prima di arrivare nel frigorifero”. Così Francesca non ci ha più visto. Ha inquadrato il bel Gennaro, che nel frattempo aveva aperto uno yogurt, e ha sbottato: “Fai schifo!”. (Di mercoledì 10 luglio 2019)Deha sbottato contro il suo nuovo fidanzato,. E lo fa direttamente in pubblico, sulla vetrina social di Instagram a cui, si sa, non sfugge veramente nulla. “Fai”. Questo il commento della sexy gieffina, che proprio nelle stanze del Grande Fratello 16 ha conosciuto il suo bel ragazzo. Che sia già giunta al termine, però, la loro incredibile storia d’amore? Per chi non lo sapesseè la nipote del famoso cantante italiano Fabrizio De, indimenticato autore di capolavori come Bocca di Rosa, La guerra di Piero, Il Pescatore. È infatti nata nella sua Genova nel 1990 e dopo un’infanzia difficile, per il brutto rapporto con il papà Cristiano e per un periodo in orfanotrofio, adesso sembra aver veramente trovato la felicità. Grazie anche al suo nuovo amore,. Con cui però non sembrano tutte rose e fiori.Insomma, amore già finito? Cosa vuol dire quel “Fai” urlato su Instagram? Calma ragazzi! I fans infatti possono tirare un sospiro di sollievo: niente panico. È la stessaDea spiegare la situazione, mentre inquadra il tavolo pieno di cibo, fresco fresco di supermercato: “Una volta usciti dalla Casa la situazione è peggiorata. La nostra spesa continua a essere aperta e consumata prima di arrivare nel frigorifero”. Cosìnon ci ha più visto. Ha inquadrato il bel, che nel frattempo aveva aperto uno yogurt, e ha sbottato: “Fai”.

Ma Gennaro non ha mosso ciglio. Anzi, ha preso con divertimento la cosa, tanto che la De André ha risposto: “Io non sono da meno. Ti amo anche per questo”. Vi abbiamo parlato di lei, ma se non conoscete Gennaro Lillio vi sarà utile sapere che ha 27 anni, è diplomato in fitness ed è esperto di Educazione Alimentare. Anche lui ha avuto un’infanzia difficile per colpa dell’assenza continua del padre. Forse è per questo che si trova così bene con Francesca, con cui può condividere dolori e gioie.



. Così dopo la relazione con Lory Del Santo, Gennaro ha trovato il vero amore. E con Francesca De André sembra veramente andare tutto a gonfie vele. Anche se non mette a posto la spesa. Anche se mangia uno yogurt e “fa schifo”. L’amore in fondo è fatto di piccole cose. E di piccole accuse quotidiane.