Squadra Speciale Cobra 11 | trama e cast nuovi episodi dal 9 luglio

Squadra Speciale Cobra 11 - gli episodi in onda martedì 9 luglio Rai 2 : Squadra Speciale Cobra 11, anticipazioni degli episodi 11 e 12 in onda martedì 9 luglio su Rai 2.martedì 9 luglio torna l’appuntamento con Squadra Speciale Cobra 11 che si è interrotto l’estate scorsa. Ogni martedì andranno in onda due episodi della ventiduesima stagione fino al 6 agosto. Dal 13 agosto poi partirà la ventitreesima stagione che andrà in onda fino al 10 settembre (date che possono variare).Il primo episodio in onda ...