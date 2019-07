Il buonsenso del professor Ancelotti

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Mi ha convinto. Non ne posso più. E viene o non viene James? e Wanda, e Mauri? basta non ne posso già più. Siamo partiti in anticipo e adesso ogni giorno è capodanno. Ogni ora una castagnola di tric trac. E basta, il cuore non è uno zingaro. Mi ha convinto il mister. Sia ringraziato il (quel) Signore che ce l’ha portato. Approfittatene, perché non durerà in eterno, come tutti noi. E sta seminando saggezza e. Assolvendo anche a un ruolo di educatore, die. Che ė in grado di guardare dietro l’angolo. Oggi è stato maestoso, Carletto. A chi gli chiedeva di Icardi, di James e dei top player lui ha risposto: «E non vi fissate sulla punta. Uno moderno per me deve saper fare tutti i ruoli come Fabian e Zielinski». Confesso che dai maestri del calcio, come Arrigo Sacchi, mi sarei già aspettato l’annunciazione. La buona novena, l’epifania del calcio moderno. E cioè ...

