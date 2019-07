Guida Apex Legends Stagione 2 | Wattson | come utilizzare al meglio la nuova Leggenda

optimaitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019) Finalmente Respawn Entertainment ha reso disponibile2 per tutti i giocatori su PC, PlayStation 4 e Xbox One.il nome suggerisce, si tratta della secondadella Battaglia Reale a marchio Electronic Arts, tanto desiderata quanto necessaria per dare uno scossone al titolo e rimetterlo fianco a fianco al rivale diretto Fortnite.2 fa dunque rima con novità, che dal 2 luglio animano il free to play dagli stessi autori della saga sparacchina di Titanfall e della futura avventura single player Star Wars Jedi Fallen Order. Novità che vi ho già spiegato nel dettaglio in questo articolo dedicato, e che includono anche un nuovo personaggio. Si tratta di Natalie Paquette, conosciutanelle lande di Canyon dei Re. La ragazza, appena ventiduenne, è figlia dello stesso ingegnere elettronico che ha concepito gliGames. Il ...

OptiMagazine : Guida #ApexLegends Stagione 2: Wattson, come utilizzare al meglio la nuova Leggenda - ItaEsports_IES : Apex Legends: guida a Wattson, paladina dell'elettricità! - - FalcionelliFede : RT @tuttoteKit: Apex Legends: nuova arma e nuovi hop up |#Guida Leggi l'articolo qui >> -