Dite addio al Partito Radicale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Dice: chi te lo fa fare? In effetti non lo so, ma siccome anche persone che sanno perfettamente come la penso al riguardo mi hanno chiesto in questi giorni se fossi andato al 41esimo congresso del(Roma, 5-7 luglio), due cose mi toccherà dirle - e non solo perché ci ho militato per una ventina d’anni e perché per cinque ho avuto l’onore e l’onere di rappresentare quella storia e quelle idee e lotte in Parlamento. La prima è che tutto quello che avevo scritto qui quasi tre anni fa per motivare la mia assenza al primo congresso deldopo la morte di Pannella resta valido.Correre a congresso senza alcuna preparazione politica era una chiara indicazione di cosa si volesse fare: appropriarsi di un’etichetta che teoricamente ha un valore che va oltre quello affettivo facendo il contrario di quello che si ...

