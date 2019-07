Badminton | Canada Open 2019 | a Calgary due vittorie per la Corea del Sud | una per

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Si è concluso ildi, torneo di categoria Tour Super 100, con un montepremi di 75000 dollari americani: afanno festa quattro Nazionali. Due titoli alladel Sud, gli altri equamente divisi tra Danimarca, Cina ed Australia. Due finali perse per la Cina, una per India, Giappone edel Sud. Di seguito i risultati delle finali deldi: Finale singolare maschile Li Shi Feng (Cina) batte Parupalli Kashyap (India, 6) 20-22 21-14 21-17 Finale singolare femminile An Se Young (del Sud, 5) batte Wang Zhi Yi (Cina) 21-15 22-20 Finale doppio maschile Mathias Boe / Mads Conrad-Petersen (Danimarca, 8) battono Hiroki Okamura / Masayuki Onodera (Giappone) 21-12 21-18 Finale doppio femminile Setyana Mapasa / Gronya Somerville (Australia, 7) battono Chang Ye Na / Kim Hye Rin (del Sud, 5) 21-16 21-14 Finale doppio misto Ko Sung Hyun / ...