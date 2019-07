SCUOLA Iscrizioni in calo | sempre più liceo classico e tempo pieno

ilsussidiario

(Di sabato 6 luglio 2019) I dati del Miur segnalano diminuzioni ovunque. Nelle scelte degli studenti per le superiori si conferma la perdita di appeal degli istituti professionali

