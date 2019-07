Pinocchio di Matteo Garrone | cast completo | quando esce e anticipazioni

termometropolitico

(Di sabato 6 luglio 2019)diIl 25 dicembre di quest’anno sul grande schermo arriverà un adattamento cinematografico di, la favola per eccellenza, per grandi e piccini, diretta da. Il film si baserà sul celebre romanzo di Collodi e quindi risulterà una trama diversa rispetto al classico film disney. Sarà il primo film per il registaad essere per tutta la famiglia. Lui stesso ha dichiarato: “Girare finalmentee dirigere Roberto Benigni sono due sogni che si avverano in un solo film. Con il burattino di Collodi ci “inseguiamo” da– bambino – disegnavo i miei primi “storyboard”. Poi, negli anni, ho sempre sentito in quella storia qualcosa di familiare. Come se il mondo difosse penetrato nel mio immaginario, tanto che in molti hanno ritrovato nei miei film tracce delle ...

