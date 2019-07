Il team di Turn 10 parla del prossimo Forza Motorsport

eurogamer

(Di venerdì 5 luglio 2019)7 è stato pubblicato nel 2017 e dopo due anni ricchi di aggiornamenti e nuovi contenuti, gli sviluppatori di10 sono pronti a discutere del futuro della loro serie automobilistica. Durante un recente Q&A è stato infatti spiegato come ilintende approcciarsi al nuovo capitolo.Come riporta Seasoned Gaming, il Creative Director Chris Esaki ha spiegato che ci sarà un nuovo processo per la creazione dei tracciati che ne permetterà la creazione con molta più regolarità rispetto al passato, secondo Esaki inoltre il gioco si concentrerà sull'offrire un'esperienza più autentica. Altre migliorie riguarderanno il sistema di drafting e drifting, in particolare il primo risulta essere abbastanza realistico oggi e in futuro avrà più impatto sulla corsa. Dopo queste dichiarazioni è chiaro come i ragazzi di10 stiano lavorando sodo per rendere il...

