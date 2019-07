Questo controller personalizzato vi consente di ragequittare un gioco semplicemente

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019) Supponiamo che stiate giocando ad un videocon altre persone e l'avversario di turno comincia ad uccidervi numerose volte prendendovi di mira. Ovviamente l'istinto vi dice di far volare quelfuori dalla finestra, ma a quanto pare un giocatore è riuscito a trovare una soluzione molto meno dispendiosa ai ragequit.Come riporta Dualshockers, su YouTube è apparso il video di Eric Heckman, famoso per le sue strambe ma efficaci invenzioni, in cui mostra unmoddato cheai gamer arrabbiati di versare del sale da cucina in un bicchiere appena sentono la rabbia salire. Il bicchiere d'acqua è riempito in parte da acqua distillata che viene collegata ad un dispositivo Arduino: basta quindi aggiungere del sale da cucina per abbassare la resistenza elettrica ed inviare l'impulso aldi uscire dal.L'idea è venuta durante una vecchia lezione di ...

