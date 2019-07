Libia | Putin | “Con l’Italia per arrivare al cessate il fuoco Nato ha distrutto la

Mattarella vede Putin - preoccupazione per terrorismo e Libia : Rapporti bilaterali ottimi, nonostante il perdurare delle sanzioni di Europa e Usa per la crisi in Ucraina prorogate due settimane fa; condivisione della preoccupazione per la guerra civile in Libia. Sergio Mattarella accoglie per la seconda volta in quattro anni Vladimir Putin al Quirinale e i due presidenti si riservano un'ora e mezzo di colloquio sui temi dei rapporti tra Italia e Russia e dei diversi scacchieri internazionali di crisi. Oltre ...

