Escape Plan 3 – L’Ultima Sfida | chiude la più triste saga di Stallone

(Di giovedì 4 luglio 2019) https://www.youtube.com/watch?v=gCFZYaw6dtI Alla fine sicosì la parabola di, ottimo film che riuniva (e alla grande)e Schwarzenegger, che ha avuto due sequel pavidissimi. Il primo che raddoppiava tutto ciò che aveva il primo, alzando la barra senza troppo criterio, il terzo addirittura diventato un film senza nessuna personalità, action thriller generico dalle contrapposizioni basiche che riempie i silenzi con delle botte, collegato agli altri dalla trama ma non dallo stile o dall’approccio al genere. Nonostante il primo film avesse impressionato per tenuta, inventiva e tensione, il suo grandissimo successo in Cina lo ha condannato. Sono entrati capitali cinesi, attori cinesi e già dal sequel tutto è stato virato per diventare appetibile per quel pubblico. Scarsi incassi in tutto il mondo (nemmeno uscito in sala in America ma direttamente in noleggio) e ...

