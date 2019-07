Ceferin | La Uefa programma una sfida tra i vincitori degli Europei e della Copa America

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il presidenteAleksanderha rilasciato una lunga intervista al “Times”, nella quale ha parlato di vari argomenti riguardanti soprattutto i progetti riguardo alla nuova Champions League. Tra le altre coseha riportato anche una novità, una possibile nuovo trofeo che metterebbe di fronte idi. Da Nyon, il numero unoha raccontato di contatti in corso con la CONMEBOL (Confederazione Sudna del Calcio) per una finale che proclamerebbe il campione dei campioni, e che si svolgerebbe l’anno prossimo tra il vincitore di Euro 2020 e il vincitoreha anche precisato che non è necessario passare per la FIFA ed avere l a loro autorizzazione per la realizzazione del progetto L'articolo: Launatra isembra essere il ...

