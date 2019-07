Spinazzola | ' Juventus | grazie per avermi fatto vivere una stagione incredibile'

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Si parla molto di arrivi alla, con alcune ufficializzazioni importanti che sono state confermate in questo inizio luglio: si parla dell'acquisto di Luca Pellegrini dalla Roma e della firma di Adrien Rabiot, che arriva a parametro zero dal Paris Saint Germain. Proprio con la Roma è stata definita anche la cessione dell'oramai ex terzino bianconero Leonardo, trasferitosi nella Capitale per circa 25 milioni di euro. Una partenza non accolta benissimo dai tifosi bianconeri, che vedevano nel nazionale italiano un potenziale titolare nella. Leonardoha avuto modo di ringraziare lae i tifosi bianconeri sui social, parlando dell'trascorsa, sancita dalla vittoria del campionato, la prima competizione importante vinta per il terzino. Inoltre ha espresso gradimento per la fiducia dimostrata della Roma nell'affidarsi a lui per ...

IndianRegista : Juventus made a capital gain of €115m from player sales in the 2018/2019 financial year. €26.6m = Spinazzola €22m… - DiMarzio : #Roma, il saluto di #Spinazzola ai suoi nuovi tifosi e i ringraziamenti alla #Juventus - juventusfc : In bocca al lupo a Leonardo #Spinazzola, e grazie di tutto! -