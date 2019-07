optimaitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Sta girando moltissimo in questi giorni un messaggio Facebook, in cui emerge una precisa richiesta, quella di condividere questodell'Avvocatoper la sua, che hadi undi midollo. Situazione dunque molto delicata e che per questo motivo ho deciso di approfondire, in quanto in passato è già capitato di imbattersi in notizie fake di questo tipo. Tra le altre cose, conferme arrivano anche da bufale.net. Gira più in particolare una locandina, con tanto di numeri da contattare per avere maggiori informazioni sulla vicenda. Il recapito non è di, ma di Mario, lo zio della piccola. Lo abbiamo sentito telefonicamente e ci ha fornito maggiori dettagli sull'evento in programma sabato 6 luglio a Napoli per la tipizzazione. Il punto di ritrovo è P.le Tecchio 80, nel piazzale antistante la Facoltà di Ingegneria ...

OptiMagazine : Appello di Michele Bisceglia per la sua bambina Diana che ha bisogno di un trapianto di midollo… - FrancescaColica : Ti chiedo di condividere questo appello del Av Michele Bisceglie per la sua bambina Diana che ha bisogno di un trap… - marcococchieri : Cercasi donatore per salvare Diana, l'appello di Michele e Rossella: 'Aiutateci'. Facciamolo! -