Autostrade | Ci dovete pagare Dal rapporto del Mit nessuna inadempienza

(Di lunedì 1 luglio 2019) “I termini della Convenzione prevedono, nella denegata ipotesi di revoca, il pagamento di un cosiddetto indennizzo che corrisponde al giusto valore della concessione, secondo i criteri contrattualmente previsti”. Vale a dire: in caso di revoca della concessione, cieccome. È quanto ribadisceper l’Italia in una nota dopo le notizie di stampa sugli esiti della relazione della Commissione ministeriale insediata presso il Mit per valutare le responsabilità della società in merito al crollo del ponte Morandi a Genova. Secondo i tecnici del ministro Toninelli, la revoca unilaterale della concessione adè legittima e non comporterebbe il pagamento del risarcimento previsto dalle clausole per via del “grave inadempimento” del concessionario nella manutenzione del ponte crollato.però ...

