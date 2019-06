SCUOLA Dalla Francia a Orazio | studenti protagonisti di un mondo aperto

«Ricomincio dalla SCUOLA di politica» - il ritorno di De Luca jr 18 mesi dopo : Ad un anno e mezzo dalle dimissioni, il secondogenito del governatore prepara il suo ritorno. Con una scuola politica a Salerno dedicata ai giovani amministratori e un libro sull'inchiesta...

Maturità 2019 - Nando Dalla Chiesa : “Tema su mio padre? Mi sono commosso. Di mafia nei libri di SCUOLA non si parla mai” : “Mi sono commosso“. Così, ai microfoni di Radio24, Nando Dalla Chiesa, professore di Sociologia della criminalità organizzata all’Università degli Studi di Milano, commenta una delle tracce della prova di Maturità, incentrata sulla figura del padre, il Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa nostra assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente Domenico Russo. ...

Una buona notizia dalla SCUOLA : Il ministero dell’istruzione ha ammesso i possessori del titolo di dottore di ricerca ai Percorsi abilitanti speciali. Questo farà bene agli insegnanti e alla scuola. Leggi

Pensioni quota 100 - i settori più colpiti dalla SCUOLA alle banche : scuola, banche, commercio, artigianato: ecco i settori dietro le 142mila domande presentate al 3 giugno all’Inps per quota 100, l’uscita anticipata dal lavoro con 62 anni di età e 38 anni di contributi...

Pensioni - dalla SCUOLA alle banche : ecco i settori più colpiti da quota 100 : scuola, banche, commercio, artigianato: ecco i settori dietro le 142mila domande presentate al 3 giugno all’Inps per quota 100, l’uscita anticipata dal lavoro con 62 anni di età e 38 anni di contributi...

La storia non è stata emarginata solo dalla Maturità - ma dalla SCUOLA : Come dice il proverbio? “Con i se e con i ma la storia non si fa”. E a quanto pare nella scuola italiana di “se” e “ma” ce ne sono parecchi perché moltissimi ragazzi, in particolare i maturandi, a poche settimane dagli esami sono pericolosamente indietro nello studio della storia e della letteratura del ’900.Ad affermarlo sono i circa 3mila studenti intercettati da una web survey di noi di ...

Enrico Lo Verso : "Sono stato cacciato dalla SCUOLA di recitazione" - : Sandra Rondini Studente problematico, spesso sospeso e bocciato, l'attore, quest'anno tra i grandi protagonisti di "Ballando con le Stelle", ha rivelato di essere riuscito a farsi espellere anche da una scuola di teatro che era la sua passione, ma la sua indole ribelle anche quella volta ebbe il sopravvento Enrico Lo Verso, ospite di Caterina Balivo nel programma "Vieni da me", ha rivelato di aver avuto sempre un rapporto ...

La prof sospesa per il video sul duce : «Allontanarmi dalla SCUOLA è la ferita più grande» : Rosa Maria Dell’Aria sospesa per un video realizzato dai suoi alunni di un classe di una scuola di Palermo, in cui si confrontavano le leggi razziali al decreto sicurezza

La prof sospesa per il video su Salvini : «Allontanarmi dalla SCUOLA è la ferita più grande» : Rosa Maria Dell’Aria sospesa per un video realizzato dai suoi alunni di un classe di una scuola di Palermo, in cui si confrontavano le leggi razziali al decreto sicurezza

Effusioni senza veli alla finestra davanti a una SCUOLA! 27enne denunciata dalla polizia : La giovane donna per oltre un mese si è mostrata alla finestra della sua abitazione completamente senza veli, lanciandosi in alcune occasioni anche in Effusioni col il suo fidanzato proprio davanti alle finestre delle aule di una scuola media in piena attività. Di fronte agli agenti si è giustificata sostenendo di non essersi accorta di essere davanti ad una scuola.

Concorsi pubblici : dalla SCUOLA alla Polizia - 100mila assunzioni in arrivo : scuola, ministeri, Forze di Polizia: si apre la stagione del maxireclutamento nella Pa con 100mila assunzioni messe in cantiere dal Governo giallo-verde per far fronte ai buchi di organico e al turnover causato da quota 100. A fare la parte del leone la scuola con 66mila posti che saranno messi a concorso e la manovra 2019 ha previsto oltre 33mila assunzioni straordinarie. Nella stragrande maggioranza dei casi però mancano ancora i ...

Bolzano - quindicenne violentata mentre torna a casa dalla SCUOLA : A Bolzano una ragazza di quindici anni sarebbe rimasta vittima di una violenza sessuale mentre tornava da scuola. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, ma l'aggressore si era ormai allontanato. L'inchiesta viene coordinata dalla procura, che mantiene però massimo riserbo sull'accaduto.

"Ripiantiamo... da qui" - dalla SCUOLA il segnale di rinascita dell'olivicoltura salentina : Una speranza che si vuol affidare alle nuove generazioni, creando un ponte con il mondo della scuola' , spiega il presidente del Cea Posidonia Mino Pierri . Centrale nell'iniziativa è anche la ...

Concorsi pubblici : dalla SCUOLA alla Polizia - 100mila assunzioni in arrivo : scuola, ministeri, Forze di Polizia: si apre la stagione del maxireclutamento nella Pa con 100mila assunzioni messe in cantiere dal Governo giallo-verde per far fronte ai buchi di organico e al turnover causato da quota 100. A fare la parte del leone la scuola con 66mila posti che saranno messi a concorso e la manovra 2019 ha previsto oltre 33mila assunzioni straordinarie. Nella stragrande maggioranza dei casi però mancano ancora i ...