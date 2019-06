huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019), il leader dei, è stato sottoposto a un piccolo intervento al. Il cantante della famosa band torinese lo ha comunicato ai fan con un post su Facebook.“Non allarmatevi inutilmente – ha scritto- non vi ho detto nulla proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono cagato sotto, comunque. Hehehe”. Il musicista ha tranquillizzato tutti dicendo di non avere problemi e di essere pronto per il tour estivo del gruppo, che partirà nei prossimi giorni.“I medici sono stati stupendi e mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi. Ingenui. Ma eccoci qui, si riparte per un nuovo viaggio insieme – ha aggiunto – l’ennesimo tour Subsonico. Le prove sono andatee mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po’ di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli ...

Corriere : Samuel dei Subsonica operato al cuore: il mio microchip emozionale - Piergiulio58 : Samuel dei Subsonica: 'Ho subito un'operazione al cuore. Ora sto bene' | L'HuffPost - Borelmedwriter : RT @Corriere: Samuel dei Subsonica operato al cuore: il mio microchip emozionale -