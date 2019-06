Quando iniziano i saldi estivi?

vanityfair

(Di venerdì 28 giugno 2019) L’appuntamento estivo più atteso da chi è a caccia di affari è finalmente alle porte: i2019 stanno per essere inaugurati e, complici le alte temperature arrivate decisamente in ritardo quest’anno, il necessario cambio d’armadio potrà essere effettuato in concomitanza con l’acquisto dei propri capi preferiti in offerta. C’è chi probabilmente si è già messo di buona volontà a compilare la propria lista dei desideri, e chi ancora non ha deciso cosa vuole indossare per dare una rinfrescata al proprio look ma, in entrambi i casi, è meglio essere informati sulle date precise di inizionella propria regione. Come ogni anno infatti, il calendario deiè deciso dalle singole regioni, che stilano anche una serie di obblighi di legge a cui tutti i commercianti devono sottostare, dall’esposizione del prezzo originale del prodotto ...

ralf_winchester : Ma le operazioni di voto sulla #piattaformarousseau quando iniziano? Sbarcarli o non sbarcarli? #SeaWatch3… - coupstohan : RT @NUEST_ITALIA: Quando i NU'EST iniziano a dirsi cose dolci... - nyoongloves : RT @NUEST_ITALIA: Quando i NU'EST iniziano a dirsi cose dolci... -