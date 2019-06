Tutto può succedere | la fiction Rai condannata per danno di immagine

“Questa birra fa schifo” : la Rai condannata per la scena della serie tv ‘Tutto può succedere’ : ‘Unionbirrai’, associazione che tutela i piccoli birrifici indipendenti, ha vinto la causa intentata contro la Rai per il...

M5s - Di Maio : “Ci sono persone che bivaccano - serve pulizia. Non si può entrare - mettere Tutto a soqquadro e andarsene” : Terni, Hotel Garden. La prima assemblea territoriale del M5s dura quattro ore. Con Luigi Di Maio trecento tra elettori, curiosi e militanti 5 Stelle. Durante l’intervento in replica alle tante sollecitazioni giunte dalla base, Di Maio parla dell’attuale stato del Movimento e del suo futuro assetto. “Me lo vedo come una persona che invece di sapere dove sta andando sta girando su se stesso. Non sapendo quali sono gli obbiettivi specifici, ...

Scherma - Europei 2019 : niente oro a squadre dal fioretto italiano. Una delusione - ma Tutto può cambiare In fretta : La quinta e penultima giornata degli Europei di Dusseldorf 2019, ben organizzati va detto, 33esima edizione in assoluto, porta in dote all‘Italia un’altra medaglia di bronzo dal fioretto a squadre, l’ottava in assoluto finora, con gli ori che restano sempre due. In testa al medagliere però c’è ora la Russia, con 4 successi, seguita dalla Francia che ha un argento in più rispetto all’Italia. Il fioretto italiano ...

“Jorginho alla Juve con Sarri?” - l’agente ammette : “Tutto può succedere!” : Jorginho alla Juve con Sarri, l’agente non nega la possibilità Jorginho potrebbe tornare in Italia, alla Juventus con Maurizio Sarri. Lo riporta il Daily Mail, secondo il tabloid inglese, il centrocampista della nazionale italiana potrebbe lasciare i Blues e seguire l’allenatore a Torino. Il giocatore è perfetto per il sistema di gioco di Sarri si è visto nelle stagioni a Napoli e nell’esperienza a Londra. Jorginho ha ...

Queen - May parla di Adam Lambert : 'Può fare Tutto quello che faceva Mercury - anche di più' : Sono parole destinate a far scatenare i fan quelle pronunciate recentemente in un'intervista da Brian May: il chitarrista dei Queen infatti, in vista del prossimo tour, ha speso enormi parole di elogio verso l'attuale cantante della band inglese, Adam Lambert, arrivando a fare quel paragone che sicuramente molti fan non vogliono che sia fatto, quello col leggendario frontman della band Freddie Mercury. Adam Lambert e Freddie Mercury Il posto che ...

Mika - addio tabù : "Nella musica si può parlare di Tutto - anche di sesso" | L'INTERVISTA : Il nuovo singolo, un album in uscita, il tour europeo al via da novembre, ma soprattutto la voglia di parlare senza filtri...

L’Egitto può ripartire solo puntando Tutto sul turismo e la sua cultura : La rivoluzione del 2011 ha sconvolto L’Egitto, che dopo questi eventi ha vissuto momenti di instabilità fortissimi. Nonostante ciò, negli ultimi due anni il flusso di turisti è cresciuto vertiginosamente, generando un dibattito tra chi cerca di far crescere il numero di visitatori e chi invece lotta

Tasse - Landini : “Bisogna combattere evasione fiscale. Con digitale puoi controllare Tutto ma serve volontà politica” : “Il problema non sono i minibot, serve fare un piano straordinario di investimenti pubblici e combattere l’evasione fiscale. Altri diversivi rischiano di non servire a nulla. Oggi con l’era digitale puoi controllare tutto, quindi combattere l’evasione fiscale è una questione di volontà politica. La tassa piatta è una presa in giro per chi paga le Tasse. Il principio deve essere che chi più ha più contribuisce”. lo ...

Il direttore sportivo della Lazio ha parlato del suo futuro, non chiudendo le porte ad un suo eventuale passaggio al Milan Il futuro di Igli Tare resta al momento alquanto nebuloso, in attesa che tutto venga definito nel giro di poche settimane. Ivan Gazidis e Paolo Maldini voglio affidargli il ruolo di direttore sportivo del club rossonero, un'offerta difficile da rifiuTare

Tare : “L’interesse del Milan? Il futuro è la Lazio ma può accadere di Tutto” : Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, in un’intervista dalla televisione albanese Top Channel si è soffermato sul suo futuro e sulle voci che lo vogliono al Milan: “Fa parte del nostro lavoro, dobbiamo essere equilibrati. Sono cose positive. Bisogna sapere come gestirle bene. Ciò che conta è che sono in un grande club e in un ambiente molto familiare, è importante per avere risultati positivi. Non posso prevedere il futuro. ...

Google Nest Hub arriva in Italia - ecco Tutto quello che ci puoi fare : Ha le sembianze di una bella cornice digitale, ma Google Nest Hub offre molto di più dei bei ricordi. L’ultimo arrivato nella famiglia Google Nest integra l’assistente di Google. Ciò gli permette di usare i nostri comandi vocali per presentare sul display tutto ciò che Big G ha da offrire: ricerca web, Youtube, foto, calendario, mappe e migliaia di dispositivi intelligenti compatibili. In sostanza, Nest Hub diventa il dispositivo ...

Jennifer Aniston apre a una reunion di Friends : «Tutto può succedere»

Marvel apre le porte al possibile crossover con Super Smash Bros. Ultimate : "Tutto può accadere" : Vedremo mai personaggi della Marvel in Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch o in qualsiasi altro gioco Super Smash Bros.? Probabilmente no, ma sembra che Marvel sarebbe pronta per il crossover. Il VP e direttore creativo di Marvel Games, Bill Rosemann, è stato recentemente intervistato da Game Informer e in questa occasione gli è stato chiesto se fosse interessato a introdurre un personaggio della Marvel sul picchiaduro per la ...