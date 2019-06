Lone Echo 2 - prova

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) Quando si indossa un visore isolante come Oculus Rift S c'è sempre un pizzico di preoccupazione di fondo. Mi schianterò per terra? Soffrirò la motion sickness? E, soprattutto, si tratterà di un'esperienza matura e coinvolgente? I timori sono ancor più fondati quando gli sviluppatori che scelgono la realtà virtuale si spingono oltre i confini della terra, portandoci per mano su altri pianeti o, come nel caso di2, all'interno di una stazione spaziale in gravità zero.Non appena ci si trova all'interno della simulazione, bisogna reinterpretare immediatamente tutte le regole alla base del nostro movimento. All'inizio sembra un compito impossibile, ma la verità è che il punto di forza più grande dell'opera di Ready at Dawn sta nell'incredibile e inaspettato livello di accessibilità. Una volta capito come spingersi all'interno dei cunicoli, aggrappandosi ad ogni oggetto e sfruttando ...

Eurogamer_it : Abbiamo provato Lone Echo 2, seconda opera in realtà virtuale di Ready at Dawn. Ecco tutte le novità. - giopep : E pure questo mi è parso estremamente fico. RT @IGNitalia Fluttuare fra le stanze di Lone Echo II - IGNitalia : Fluttuare fra le stanze di Lone Echo II -