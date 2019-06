optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) È inequivocabilmente unaquella che offre stasera5 alle 21.20 con, il celebre musical del 1978 diretto da Randal Kleiser, cone Olivia Newton-. Laperò non è solo quella che proverà la generazione di cinquantenni, a cui un film che avranno visto al cinema quarant’anni fa attiverà ricordi e sensazioniloro adolescenza. Laè l’elemento quintessenziale di un film tutto impostato sulla ricostruzione di un passato mitico, i magici anni Cinquanta, che per l’immaginario americano rappresentano una terra promessa, o meglio un paradiso perduto, l’epoca in cui tutto sembrava più autentico, semplice e la gente era felice e spensierata., si sa, nasce dall’intuizione di un duo di giovani commediografi, Jim Jacobs e Warren Casey, che s’inventarono questa commedia musicale messa in scena nel 1971 a Chicago e poi ...

StefanoFedele : Grease, su Canale 5 una serata all’insegna della nostalgia in compagnia di John Travolta e Olivia Newton-John… - cinematicroma : Stasera in tv su Canale 5 alle 21,10 Grease, con John Travolta e Olivia Newton-John - carmenFashionCr : Stasera in tv: 'Grease' su Canale 5 #cinema -