Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) I quasi 20 mila candidati che hanno svolto il test selettivo per diventare, neiscorsi alla Fiera di Roma, possono verificare se sono risultatio idonei sul sito Anpal Servizi. Itotali selezionati sono pari a 2.980. Gli elenchi deirisultano strutturati in ordine alfabetico crescente in base al cognome e nome di battesimo a cui viene associato il numero di protocollo. Per quando riguarda gli elenchi dei candidati idonei essi potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare eventuali fabbisogni (anche nelle regioni limitrofe). È da precisare che in quasi tutte le province il numero degli idonei supera il numero dei, ad eccezione della provincia di Alessandria per cui risultano coperti 14 posti su 16. Ogni candidato nell’area privata all'indirizzo https://consultazioneonline.ilmiotest.it, potrà visionare le ...

Ettore_Rosato : La fase due del reddito di cittadinanza non decolla. A bloccare tutto, i ricorsi per la selezione dei navigator. Da… - caterinaperna1 : Concorso Navigator: i vincitori saranno contattati per email nei prossimi giorni - EPAS_Bitonto : Firmato lo schema di accordo sui compiti dei navigator: ogni Regione dovrà sottoscriverlo prima di proporre i contr… -