Batterio raro in Inghilterra | 12 morti | epidemia? I sintomi attacca pelle e

Regno Unito - 12 morti per infezione da Batterio raro. Le autorità sanitarie : “Colpisce gola e pelle - epidemia in corso” : Almeno 12 persone sono morte negli ultimi giorni dopo aver contratto una rara infezione batterica da streptococco e nel Regno Unito le autorità sanitarie hanno lanciato subito l’allarme. Oltre 32 i casi di contagio accertati al momento tutti nell’Essex: la malattia è stata individuata come streptococco invasivo di gruppo A, iGAS, come riferisce il New York Times che dà la notizia. “Chiedi aiuto immediatamente se hai questi ...