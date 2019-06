Per conquistare le donne | un iraniano si è spacciato per Lionel Messi

Basket - Danilo Gallinari : “Abbiamo le potenzialità Per conquistare una medaglia ai Mondiali. Spero che le ragazze vincano gli Europei” : Danilo Gallinari è convinto che la Nazionale Italiana possa essere grande protagonista ai Mondiali di Basket, che si svolgeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. L’azzurro, ala dei Los Angeles Clippers, ha parlato con i cronisti a margine della presentazione a Milano della seconda edizione di We Playgound Together, un progetto di riqualificazione delle aree sportive della città. Queste le sue dichiarazioni all’ANSA in merito alle ...

Navigator : in 54mila a Roma Per conquistare uno dei 3mila posti : Roma per tre giorni ospeterà gli aspiranti Navigator. Alla linea di partenza delle selezioni sono circa 54mila. Se si considera che all'inizio i candidai erano quasi 79mila, una prima scrematura è stata fatta. Navigator: al via le prove d'esame La scelta del candidato ideale avviene tramite maxi- concorso. Le porte dei cinque grandi padiglioni della parte Ovest della capitale si sono aperte stamattina alle 7.45. La la sezione è continuata nel ...

Recensione OPPO Reno 10x zoom : design e potenza Per conquistare l’Europa : La nostra Recensione completa di OPPO Reno 10x zoom, la consacrazione semi definitiva di OPPO in Europa L'articolo Recensione OPPO Reno 10x zoom: design e potenza per conquistare l’Europa proviene da TuttoAndroid.

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Sorteggio complicato per Menegatti/Orsi Toth : Kozuch/Ludwig da battere Per conquistare gli ottavi : Urna non proprio benevola per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, nei sedicesimi di finale del torneo 4 stelle di Varsavia, se la vedranno con la campionessa olimpica e mondiale in carica Laura Ludwig, in coppia con Margareta Kozuch. Non ci sono precedenti fra le due coppie, anche perchè Ludwig e Kozuch hanno giocato assieme finora solo quattro tornei finora con un doppio nono posto (Kuala Lumpur e Jinjiang) e due 25mi posti: Xiamen al ...

Da Piombino - la sfida Per riconquistare il nostro popolo : Piombino. La destra, il centro-destra per essere politicamente corretti, elegge per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana il sindaco di Piombino. È vero, le elezioni comunali hanno evidenziato la vittoria del ‘centro-sinistra’ riunito, a geometria variabile e più o meno civico, intorno al Pd in tanti Comuni importanti, anche con affermazioni nette al primo turno: da Bergamo a Modena, da Firenze a ...

La marcia di Macron Per conquistare la destra francese : Parigi. L’orchestratore della grande operazione di seduzione con cui Emmanuel Macron punta ad allargare la sua base di sostenitori a destra e al centro si chiama Edouard Philippe, il primo ministro che ha ricoperto con fedeltà e dedizione quella che è la funzione storica del capo di Matignon, fusibi

Porta il cane cieco in un viaggio epico Per fargli riconquistare la fiducia : La storia di Kyle e Katana, due inseparabili compagni di passeggiate che non si sono fatti fermare neanche dalle conseguenze...

Il piano di Matteo Salvini Per conquistare il Vaticano : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia sula politica dalla matita di Marco D'Ambrosio Le elezioni sono un guaio anche per i santi in Paradiso" Matteo Salvini e quella paura matta di farsi i selfie" Quando tuo figlio legge un libro di CasaPound" Di Maio, Salvini e quella gelosia che scoppia tra alleati"

Boomdabash pronti a conquistare l’estate con “Per un milione tour” : Sulla scia del grande successo dello speciale concerto – evento “Boomdabash & Friends” che ha travolto l’Alcatraz di Milano lo scorso 9 Maggio i Boomdabash non intendono fermarsi e tornano alla dimensione live annunciando il loro “Per un milione tour”, una prima tranche di date dal vivo che dal 21 Maggio vedranno la band protagonista per tutta l’estate fino a Settembre in giro per l’Italia tra principali club, Festival e Summer Arena. Tra le ...

Libia - la guerra di Khalifa Haftar Per conquistare il consenso : Arabia Saudita ed Egitto dietro l’offensiva sul web : C’è un altro fronte, oltre quello militare e diplomatico, della guerra in Libia: il fronte della propaganda. Tecnicamente si chiama InfoWarfare, nome che indica una serie di attività coordinate che mirano a spingere una determinata agenda. Siamo solo alle prime avvisaglie di un vero conflitto online, ma sembra che sia il generale Khalifa Haftar il più attivo. È anche l’attore che più di tutti cerca di conquistare il consenso, sia sul ...

Atalanta - GasPerini : “Stagione esaltante - ma traguardo ancora da conquistare” : Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, parla ai microfoni di Sky del grande momento della squadra impegnata a difendere il quarto posto in questa volata finale di campionato: “Sono emozioni uniche, anche perché sono prolungate. Mi era capitato anche a Genova di vivere momenti molto belli, importanti per i risultati però questo entusiasmo si trascina da tre anni consecutivi e queste sensazioni sono ancora più di valore ...

Per il CEO di Google Stadia riuscirà a "conquistare le Persone" : Anche Sundar Pichai, CEO di Google, si esprime in merito all'ambizioso progetto Stadia, e lo fa in occasione di una riunione finanziaria, riporta GamesIndustry.Come possiamo vedere, Pichai ha dichiarato di non aver visto "ostilità" tra i publisher dell'industria videoludica, ma allo stesso tempo diversi player del settore hanno manifestato la volontà di sondare la dedizione e l'impegno di Google in questo progetto, prima di investire le ingenti ...

Giro d’Italia 2019 : le maglie. Inizia la corsa Per conquistare quella rosa : Sabato 11 maggio scatterà da Bologna la 102ma edizione del Giro d’Italia, corsa che unirà il Bel Paese attraverso 21 tappe e offrirà anche quest’anno spettacolo a tutti gli appassionati di ciclismo. Come di consueto i corridori al comando delle classifiche vestiranno in ciascuna frazione la rispettiva maglia, che li renderà riconoscibili in gruppo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio quali sono le maglie del Giro d’Italia 2019. ...