Mazda MX-5 | la spider democratica compie 30 anni

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Quando, nel 1989,presentò la prima MX-5 al Salone di Chicago, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che nei successivi 30sarebbe diventata lapiù venduta in tutta la storia dell'automobile. Di solito basta provarla per capire tutto e noi lo abbiamo già fatto. Qui, invece, ci concentreremo sulla sua epopea, cercando di condensare tutti gli avvenimenti importanti. Tutto iniziò dieciprima, nel 1979, quando un giornalista americano parlò con l'uomo che sarebbe presto diventato il Presidente di, spiegandogli il suo amore per le piccole sportive leggere, in particolare le «ine» europee, inglesi ed italiane. Ed è proprio quella la filosofia che l'azienda giapponese ha sposato, quella di creare un'auto compatta, da guidare a cielo aperto, con una perfetta distribuzione dei pesi per avere un ottimo comportamento stradale. Tutto si basa sulla filosofia «Jinba ...

