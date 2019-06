optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Tra le bellezze dell'E3 2019 di Los Angeles, The Legend ofLink'sè stata di certo una delle più brillanti. Il rifacimento del classico per Game Boy del 1993 pensato per gli schermi di Nintendo Switch ha infatti conquistato pubblico e stampa nel corso del Nintendo Direct mandato in onda in occasione della fiera videoludica più importante al mondo. Un piccolo - ma assolutamente affascinante - tassello di un puzzle più ampio che manifesta la piena salute dello storico franchise del colosso di Kyoto. Assieme naturalmente al seguito diretto dell'acclamato The Legend ofBreath of the Wild e allo spin-off, già disponibile per l'acquisto su eShop, Cadence of Hyrule. E se è vero che l'uscita ufficiale è fissata per il prossimo 20 settembre, oggi The Legend ofLink'storna a solleticare i palati dei fan con un lungo video di. Il ...

OptiMagazine : Ancora gameplay per #Zelda Link's Awakening Remake: esploriamo il primo dungeon - exitlight_ : @undertray A me deve ancora arrivare ma sto vedendo video di gameplay ovunque cazzo basta -