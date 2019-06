Continua la guerra a suon di “bufale” tra la Gazzetta e la SSCN

ilnapolista

(Di martedì 25 giugno 2019) In un pezzo sulle trattative per James Rodriguez e Lozano, ladello Sport coglie la palla al balzo per rispondere all’”attacco” di ieri del Napoli. Il club di De Laurentiis aveva smentito, con un comunicato su Twitter, la tesi della rosea, secondo cui Ancelotti avrebbe dato il suo benestare alla vendita di uno dei big del Napoli: Allan o Insigne. Oggi latorna sull’argomento. Scrive che Ancelotti spinge sui nuovi acquisti, ma uno fra Insigne e Mertens è di troppo. Accetterebbero il ruolo di comprimari nel caso in cui ci fossero Milik, Lozano e James? Chiede. E aggiunge: “Ecco perché se si delineasse il doppio colpo, Ancelotti – che ha sempre condiviso la politica di De Laurentiis – asseconderebbe il sacrificio di un big. Le bufale, con il loro prelibato latte,no a brucare l’erba nella zona di Castel Volturno” L'articololadi ...

NicolaPorro : Scandalo #Csm, la retorica dell’inaccettabile e la guerra interna tra magistrati. Il Messaggero continua a bastonar… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Evasione, la guerra giudiziaria paga: in tre anni Milano strappa 5,6 miliardi [Continua su… - pborghilivorno : #alternativaalpopulismo la guerra tra il ministro degli interni e le ONG continua tenendo in ostaggio esseri umani… -