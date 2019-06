Fare l’amore è importante e bisognerebbe programmarlo

dilei

(Di lunedì 24 giugno 2019) Programmare il sesso con il partner come se si trattasse di un appuntamento come tutti gli altri? Secondo la sex coach Gigi Engle, questo trucco risolverebbe molti problemi di intimità che affliggono le relazioni odierne. Scrittrice, femminista, sessuologa e sex coach certificata, Gigi Engle ha firmato un articolo dal titolo a dir poco eloquente: Why Scheduling Sex is Super Important in Healty, Sexy Relationships. Pubblicato sulle pagine del blog dello shop di sex toys Dame Products, il post inizia ricordando il fatto che, con la vita frenetica che si sperimenta oggi tra impegni di lavoro e gestione dei figli, il sesso di coppia è il primo aspetto a venir messo in secondo piano. Citando le teorie della sessuologa clinica Lucy Rowett, la Engle ricorda che, programmando i momenti di intimità, si mette in evidenza un messaggio molto chiaro, ossia che il sesso èesattamente come ...

