Pamela Petrarolo | confessione-choc dell' ex di Non è la Rai | Se mi avesse fatto una

liberoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) Ve la ricordate, ex ninfetta di Non è la Rai, lo storico programma che lanciò Ambra Angiolini? Oggi si confessa a Dagospia, in un'intervista in cui racconta i suoi 30 anni di carriera. Ai tempi si malignava molto del suo pessimo rapporto proprio con Ambra, che lei conferma essere st

_DAGOSPIA_ : RT @persifal78: Il grande ritorno di Pamela Petrarolo #nonelarai #anni90 #pamelapetrarolo - persifal78 : Il grande ritorno di Pamela Petrarolo #nonelarai #anni90 #pamelapetrarolo - _DAGOSPIA_ : PAMELA PETRAROLO (EX NON E'LA RAI):ARBORE,BONCO,VASCO, LE FOLLIE DEI FAN E LE PROPOSTE INDECENTI… -