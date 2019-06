LIVE Danimarca-Serbia 1-0 | Europei Under21 in DIRETTA | danesi in vantaggio all’intervallo!

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PRIMO TEMPO 46′ Finisce qui il minuto di recupero. 45′ LARSEN! SCAMBIO CON DREYER E TIRO DI POCO FUORI. 43′ Tiro fotocopia di Radonjic come poco fa: ancora respinto. 41′che non trova sbocchi tra i blocchi difensivi. 38′ RADONJIC! BOLIDE DA LONTANO. 36′ Partita povera di occasioni dopo poco più di mezz’ora. 33′che non ha idee per reagire. 30′ Laora gestisce palla ed amministra il possesso. 28′ Resta a terra Lensson: sanitari in soccorso. 26′ Ammonito Saponjic per una gomitata evitabile. 24′ In crescita la manovra scandinava: ottima prestazione dei. 22′danese meritato: grande penetrazione di Maehle per Larsen che piazza il destro a giro. 21′ LARSEN!!! 1-0NORDICO! 20′ SAPONJIC! ...

Notiziedi_it : GRUPPO B|Austria e Danimarca LIVE: l’Italia di Di Biagio fa il tifo per restare all’Europeo - andreameli451 : Migliori seconde #U21EURO LIVE Italia 6 (+3) Danimarca 6 (+1) - OA_Sport : LIVE Danimarca-Serbia, Europei Under21 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -