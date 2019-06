Le cose che mancano nel processo sull’uccisione di Jamal Khashoggi

“Politica e media discutono di cose che non esistono”. Economisti - professori e imprenditori uniti contro le fake news : “La politica è diventata un dibattito su un mondo che non esiste: spesso si discute su fattori di crisi che non sono quelli veri”. Da questa filosofia, nel settembre dello scorso anno è nata “La chiacchierata del Mercoledì”, un format trasmesso su Youtube che vuole commentare e fare “debunking” sui principali fatti economici d’attualità. Gli ideatori sono quattro professionisti del settore: l’economista Michele Boldrin, l’investment banker ...

Wanda Nara tra vacanze e mercato - l’argentina mette le cose in chiaro sui social : “visto che girano notizie false…” : La moglie-agente di Mauro Icardi è tornata a parlare su Twitter, facendo chiarezza su alcune questioni legate al marito Nessun contatto tra Wanda Nara e Antonio Conte, stando almeno a quanto riferito dalla moglie-agente di Mauro Icardi. Una precisazione che arriva direttamente dall’argentina, intervenuto sui social per spegnere le voci circolate nelle ultime ore, circa un contatto con il nuovo allenatore nerazzurro. Questo il ...

Temptation Island 2019 al via il 24 giugno su Canale 5 : le tre cose che non potete non sapere : Gli amanti del trash non sono mai orfani e chi sta piangendo adesso per la fine di Live non è la d'Urso, presto avrà di nuovo il sorriso stampato sul volto per l'arrivo di Temptation Island 2019. Proprio all'inizio di questo mese Filippo Bisciglia e i ragazzi della redazione del programma sono partiti alla volta della Sardegna proprio per le riprese della nuova edizione del reality sui sentimenti che porterà ben sei coppie a scoprire se il loro ...

È intervenuta la polizia a casa del politico britannico Boris Johnson e della sua compagna - dopo che i vicini avevano sentito urla e rumori di cose rotte : Sabato mattina la polizia di Londra è intervenuta a casa del politico conservatore Boris Johnson, possibile futuro primo ministro britannico, e della sua compagna, Carrie Symonds. La polizia era stata chiamata da alcuni vicini che avevano sentito urla molto forti

F1 - GP Francia 2019 : è tempo di qualifiche - la Mercedes vuole subito mettere le cose in chiaro : Il fine settimana del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno entra nel vivo e oggi, dalle ore 15.00 metterà in palio una importante fetta del suo prosieguo. A quell’ora, infatti, scatteranno le qualifiche a Le Castellet e inizieremo a capire se la gara di domani sarà un monologo, o meno. Già, per quanto visto nel corso delle prove libere disputate ieri, infatti, il timore che la Mercedes possa cannibalizzare il fine settimana del Paul ...

#SEIcoseCHENONSAI - Ludovica Pagani per Starcasinò : Ludovica Pagani Starcasinò. Archiviata la stagione 2018-2019, Starcasinò (www.starcasino.it), il casinò online n.1 in Italia, lancia #SEICOSECHENONSAI, il nuovo e divertentissimo format di interviste che vede protagonisti alcune delle più amate star del web legate al mondo del calcio. Ospite del primo episodio la bellissima Ludovica Pagani, influencer seguitissima da giovani e non sui social […] L'articolo #SEICOSECHENONSAI, Ludovica ...

Quante cose che non saprò di loro - e che sollievo non scoprirle mai : Oggi comincia un’estate lunghissima. Mia figlia ha finito gli esami, mio figlio ha avuto la pagella e le maestre mi hanno detto che è molto maturato, anche se in effetti bisognerà, alle medie, trovare il modo di convincerlo a fare le verifiche scritte di grammatica: per ora si rifiuta, aspetta a bra

5 cose che (forse) non sai sul solstizio d’estate : (foto: Pixabay) Ci siamo. Alle 17:54 ufficialmente entriamo nell’estate, con l’arrivo del solstizio. Più propriamente, il solstizio d’estate arriva e se ne va praticamente subito, rappresentando sostanzialmente un istante, così come accade per gli equinozi. L‘istante del solstizio d’estate è quello in cui l’emisfero settentrionale appare più inclinato verso il Sole di qualsiasi altro momento, ricorda la Noaa ...

Animali - WWF : la silenziosa estinzione delle giraffe - ecco 5 cose che pochi sanno : La giraffa è una specie iconica, conosciuta da tutti come l’animale terrestre più alto del pianeta. Forse non tutti sanno, però, che gli studi sui “colli più lunghi al mondo” mostrano ancora oggi novità interessanti, ma anche altre molto preoccupanti su questa specie, che il WWF Italia vuole sottolineare proprio in vista del 21 giugno, data scelta per celebrare la Giornata mondiale della Giraffa. Fino a pochi anni fa si pensava che esistesse ...

5 cose che forse non sai sull’agopuntura : L’agopuntura è una pratica indicata sia a scopo preventivo che curativo per trattare diverse patologie e disturbi. Ma quanto...

Amici - le parole di Biondo che commuovono i fan : "Una delle cose più importanti della mia vita" : Una nuova vita per Biondo, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, il talent show in onda su Canale 5. Già, Biondo si è lasciato con Emma Muscat, ma i due hanno deciso di restare Amici e coltivare buoni rapporti. Una circostanza emersa ancora una volta su Instagram, grazie a un commmento di Bi

Ricercatore a San Diego. “Sono qui perché ho risposto a un annuncio su ‘Nature’. Qui le cose sono molto più semplici e dirette” : Un posto da Ricercatore negli Stati Uniti trovato navigando sul sito web di una rivista scientifica. Una mail, e la chiamata per un colloquio. Impossibile? Jacopo Baglieri, Ricercatore ragusano di 36 anni, ha ottenuto così il posto da post-doc alla Ucla, la prestigiosa università californiana. “È successo quasi per caso: era sera tardi e guardavo sul sito di Nature. Ho mandato il cv e una lettera di presentazione via mail, senza ...