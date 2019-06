Nuoto | Settecolli 2019 | 22 giugno Entrano in scena Panziera e Paltrinieri Pilato e

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Detti e Martinenghi sugli scudi - Pellegrini sorprendente nei 50 sl - grande chiosa di Quadarella nei 1500 sl : E’ andata in archivio la prima giornata del 56° Trofeo Settecolli 2019 a Roma. Il meeting internazionale di Nuoto ha richiamato tanto pubblico al Foro Italico e lo spettacolo non è di certo mancato, visto l’impegno di tutta la nostra Nazionale in vasca. Nei 400 stile libero uomini Gabriele Detti ha messo in mostra grinta e determinazione. La condizione non può e non deve essere eccezionale perché l’obiettivo è solo uno: la ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Simona Quadarella superba nei 1500 stile libero. Personale abbattuto e terzo crono al mondo! : Dolce fuori dalla vasca ma cattivissima quando si tratta di gareggiare. Nella prima giornata del Trofeo Settecolli 2019 di Nuoto in Roma, Simona Quadarella era attesa in una delle sue gare, i 1500 stile libero. Ad aprile, nel corso degli Assoluti primaverili a Riccione non si era piaciuta e la risposta cronometrica non era stata soddisfacente. Ebbene, il 15’51″61, che era valso la medaglia d’oro agli Europei a Glasgow (Gran ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Adam Peaty vince i 100 rana - Nicolò Martinenghi è ottimo secondo - Fabio Scozzoli settimo : Era la gara più attesa e le aspettative non sono state deluse. I 100 rana uomini del 56° Trofeo Settecolli in Roma avevano in sé alti contenuti tecnici: il pluricampione olimpico e mondiale Adam Peaty, la coppia brasiliana Joao Junior Gomes/Felipe Lima e i nostri Nicolò Martinenghi e Fabio Scozzoli. Acqua bianca è stata in questa gara grazie ad un Peaty che, pur carico di lavoro, ha saputo toccare la piastra in 58″72, unico ad abbattere il ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - Detti trionfo e gran crono nei 400! Ottimo Martinenghi nei 100 rana. Pellegrini : che tempo nei 50! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-19: Queste le protagoniste della finale A: Blume (Den), Heemskerk (Ned), Munoz del Campo (Ita), Felsner (Ger), Busch (Ned), Medeiros (Bra), Omoto (Jpn), Di Pietro (Ita) 20.17: Federica Pellegrini ad un soffio dal record italiano: 24″92, seconda nella finale B dei 50 stile libero a unm soffio dall’australiana Barratt 20.10: Dopo la premiazione dei 100 rana si disputerà la finale ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Gabriele Detti vince e convince i 400 sl al Foro Italico. Il guanto di sfida mondiale è lanciato : Gabriele Detti c’è, nonostante le fatiche di una preparazione assai pesante ed un obiettivo chiaro in testa: i Mondiali 2019 in Corea del Sud dal 21 al 28 luglio. Il toscano, protagonista nella finale dei 400 stile libero al Trofeo Settecolli 2019 a Roma, si è testato nelle otto vasche in un contesto, forse, non così altamente qualificato ma probante soprattutto per verificare la sua condizione. Il campione del mondo degli 800 sl ha ...

Nuoto - Settecolli 2019 - venerdì 19 batterie. Tutte le stelle azzurre in finale. Federica Pellegrini si migliora sui 50 - Francia super con Metella e Manaudou : Si apre senza particolari sussulti la prima sessione di batterie della edizione 2019 del Trofeo Settecolli, il meeting internazionale di Nuoto che raduna al Foro Italico di Roma tanti supercampioni del Nuoto mondiale a un mese esatto dalla rassegna iridata di Gwangju. Tutti gli italiani più attesi centrano l’ingresso in finale e nel pomeriggio anche Simona Quadarella si unirà ai vari Detti, Scozzoli, Martinenghi, Carraro, Condorelli, Codia ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - Detti in scioltezza - bene le punte azzurre. Dalle 19.00 le finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20: Si chiude qui la sessione di batterie della prima giornata del Settecoli 2019. Discrete notizie per l’Italia,. che ha piazzato tutti i suoi big nelle finali di oggi pomeriggio. Appuntamento, dunque alle 19 per la prima sessione di finali del meeting romano 12.18: Solo due italiani in finale dove ci saranno Fratus, Manaudou, Andrew, Condorelli, Shioura, Dotto, Puts e ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - bene Sabbioni e Quaglieri nel dorso - Detti in scioltezza. Rientra Manaudou. Out Ilaria Cusinato : virus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01: Miglior tempo di Gabriele Detti nell’ultima batteria dei 400 stile libero con 3’50″28 e una forte decellerazione nel finale. Secondo il danese Ipsen 10.59: 1’52″61 il passaggio di Detti che sta dominando l’ultima batteria 10.57: Matteo Ciampi con 3’53″78 vince la penultima batteria e va al comando della graduatoria provvisoria davanti ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - bene Sabbioni e Quaglieri nel dorso - attesa per Detti. Rientra Manaudou. Out Ilaria Cusinato : virus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47: geremia Freri con 3’55″63, secondo posto per Hinawi, israeliano 10.42: Mattia Mosconi con 3’57″33 vince la seconda batteria, davanti a Giovannoni e Luca De Tullio 10.38: Vittoria nella prima batteria per il tedesco Buessing che fa segnare il crono di 4’05″90 10.33: Partita la prima batteria dei 400 stile uomini 10.32: Sono ben cinque le azzurre che ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Ilaria Cusinato dà forfait per un virus. Brutte notizie per i Mondiali a Gwangju : Prende il via quest’oggi la 56esima edizione del Trofeo Settecolli, rinomato meeting di Nuoto che vede ai nastri di partenza tutta la Nazionale guidata da Cesare Butini. Un evento che ha richiamato tanti atleti stranieri di un certo calibro, tra cui la magiara Katinka Hosszu e il britannico Adam Peaty. Purtroppo, arriva una notizia negativa sul fronte italico dalla piscina del Foro Italico: la mistista Ilaria Cusinato non prenderà parte ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - subito in gara Detti - Quadarella e Codia. Rientra Manaudou. Out Ilaria Cusinato - colpita da virus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.36: La prima notizia di giornata non è positiva. Ilaria Cusinato ha dato forfait: la mistista veneta, inserita nel contingente azzurro dal ct Butini ad inizio settimana, sarebbe stata colpita da un virus piuttosto violento che non le permette di allenarsi da qualche giorno. Dubbi anche sulla sua presenza almeno nei primi giorni del collegiale azzurro in programma dopo il Settecolli 9.35: ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - subito in gara Detti - Quadarella e Codia. Rientra Manaudou : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata del Settecolli 2019 – Il ritorno di Pellegrini sui 200 stile – Le sfide di Paltrinieri e Detti – Le startlist del Settecolli – Gli italiani al via – Le stelle straniere presenti – Il programma completo e la programmazione Tv del Settecolli 2019 Buongiorno e bevenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del ...

