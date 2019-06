Lotti e i Verdini | compresa Francesca | compagna di Salvini Un caffè in centro a Roma

huffingtonpost

(Di sabato 22 giugno 2019) Maggio,, piazza San Lorenzo in Lucina,della capitale., seduta a un tavolo con padre e fratello, si alza e saluta un uomo in completo blu e zaino sulle spalle, poi va via. Ladyha appena accolto Luca, ex ministro dem finito nell’occhio del ciclone dello scandalo che ha coinvolto la magistratura.L’incontro è testimoniato dagli scatti di Diva e Donna,si siede al tavolo con i. Con Denis il rapporto è radicato nel tempo, spiega Il Fatto Quotidiano.non partecipa all’incontro mentre al tavolo, Denis e Tommaso, si siedono ad un caffè della piazza, quartier generale dipadre.non partecipa al conciliabolo si presume politico, perciò è assente in un momento di potenziale imbarazzo per il ruolo didel capo del Carroccio. Il ...

NicolaMorra63 : #Lotti ed #Amara si contraddicono. In una storia che, per quanto si legge, coinvolge anche #Verdini. È proprio vero… - fattoquotidiano : Lotti e Amara, versioni opposte al processo sui soldi a Verdini. E quel filo che porta al depistaggio Eni e al Gigl… - petergomezblog : Lotti ai pm: “Verdini mi segnalò il giudice per nomina al consiglio di Stato. Amara? Me lo presentò Mantovani dell… -