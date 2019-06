liberoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Il ministro per il Sud, Barbara, sarà presente alper, che si terrà24 giugno presso la Prefettura della città Jonica. Lo rende noto il ministero in un comunicato.

TV7Benevento : Ex Ilva: lunedì Lezzi a Taranto per tavolo istituzionale... - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Dl crescita slitta a lunedì. Stallo su nodo ex Ilva - marino29b : RT @Agenzia_Ansa: Dl crescita slitta a lunedì. Stallo su nodo ex Ilva -