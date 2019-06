Etna | 44 studenti di geologia dell’Università Federico II di Napoli in missione sul

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Un gruppo didel corso di laurea magistrale indell’universita’II die’ stato instudio sull’nei giorni scorsi per approfondire alcuni aspetti del magmatismo e degli ambienti tettonici. Sono stati 44 glicampani, accompagnati dal prof. Leone Melluso, che hanno effettuato diverse escursioni: dalla Schiena dell’Asino fino alla Valle del Bove, Piano del Vescovo, Piano Provenzana e la colata del 2002. E ancora Serracozzo e il tunnel di scorrimento lavico omonimo dell’eruzione del 1971 e le gole dell’Alcantara. Tutte tappe di un percorso scientifico che hanno permesso aglidell’ateneo napoletano di toccare con mano le peculiarita’ geologiche del vulcano grazie al prezioso supporto dei docenti Carmelo Ferlito e Pietro Minissale del dipartimento di Scienze biologiche ...

palermo24h : Università di Napoli, un gruppo di 44 studenti di geologia in missione sull’Etna - ParisiSonia : RT @blogsicilia: Studenti dell’Università “Federico II” di Napoli in visita sull’Etna - - ROSACANINACLUB : Studenti dell’Università “Federico II” di Napoli in visita sull’Etna | BlogSicilia - Quotidiano di cronaca, politic… -