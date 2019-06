MX Player si aggiorna per fare tutti felici e confermare il suo primato | ecco finalmente

Stardew Valley : con il prossimo aggiornamento arriva una nuova fattoria ed una nuova funzionalità multiPlayer : Eric "ConcernedApe" Barone, ha condiviso una nuova notizia per tutti gli amanti del suo simulatore della vita agricola, Stardew Valley.Come indicato da PC Gamer, il nuovo aggiornamento aggiungerà una nuova fattoria da poter scegliere ad inizio gioco. Non solo, ma la patch apporta una modifica anche alla modalità multiplayer. Da oggi i conti di ciascun giocatore saranno separati, in modo da non consentire lo shopping selvaggio con i soldi di un ...