Maturità 2019 | tutte le tracce dei temi

Prima prova Maturità 2019 - commenti e svolgimento delle 7 tracce del Miur : Sta per concludersi la Prima prova della Maturità 2019 : ecco commenti , possibili svolgimenti e soluzioni delle 7 tracce scelte dal Miur , dall'analisi de testi di Giuseppe Ungaretti e Leonardo Sciascia per arrivare ai temi di attualità su Gino Bartali e Carlo Alberto Dalla Chiesa e i testi argomentativi della tipologia B.Continua a leggere

Maturità 2019 - per 6 italiani su 10 l'esame è un incubo ricorrente. Ecco come affrontarla al meglio : L'ansia dilagante, gli sguardi della commissione, la tensione che si fa largo tra il caldo e i banchi non appena le buste del Ministero vengono aperte. L'esame di maturità è senza alcun dubbio un momento di passaggio in grado di segnare indelebilmente la vita di ognuno, tanto che per 6 italiani su 10 continuerebbe a riapparire in sogno. A sottolinearlo è una ricerca di GuidaPsicologi.it, secondo cui il ricordo della ...