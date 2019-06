Taranto | battesimo in pompa magna con trombettisti e Rolls Royce

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) In Puglia le cerimonie sono molto importanti e per questo motivo vengono festeggiate nel miglior modo possibile. Una delle cose più importanti è proprio quella di stupire invitati e conoscenti lasciandoli “senza parole”. Solo il mese scorso sono stati due gli eventi - due comunioni (una in provincia di Bari ed un'altra in un quartiere noto della città di Bari) - che hanno sollevato polemiche ma anche grandi sorrisi e ammirazione. Così, come si suol dire, non “c’è mai due senza tre”. Domenica 16 giugno a, davanti alla parrocchia San Francesco De Geronimo, le celebrazioni di unsono diventate un evento con le immagini che hanno fatto il giro del web e fatto discutere in città. Trombe araldiche ed auto d’epoca Ad aspettare l’uscita dei genitori e dei bambini, oltre una meravigliosa auto d’epoca senza capote - una- vi era anche una banda musicale che ha ...

rep_bari : Rolls Royce e trombe per il battesimo a Taranto: festa all'esterno della chiesa [news aggiornata alle 15:24] - rep_bari : Trombe e Rolls Royce per il battesimo a Taranto: festa all'esterno della chiesa [news aggiornata alle 08:39] - rep_bari : Trombe e Rolls Royce per il battesimo a Taranto: festa all'esterno della chiesa [news aggiornata alle 08:09] -