Quali colori scegliere e come fare uno smokey eyes per occhi marroni

dilei

(Di martedì 18 giugno 2019) Loè un classico intramontabile, semplice da realizzare ma di grande effetto, che si presta a moltissime combinazioni diverse che lo rendono adatto ad ogni occasione. Le ragazze con gliscuri sono le più fortunate in quanto il marrone si abbina con facilità a qualsiasi colore: se hai glicastani e vuoi realizzare un truccoti basteranno due ombretti dalle nuance diverse, una matita permorbida e dei buoni pennelli. Uno dei vantaggi principali di questa tecnica è quello di potersi sbizzarrire sfruttando ombretti dalle tonalità più disparate: sia le palette più classiche sono i toni del nero, fumo, oro e bronzo, ma anche abbinamenti più di tendenza. Scopri di seguito tutti i trucchi per realizzare unoimpeccabile in cui glisaranno i veri protagonisti. Le tonalità più adatte agliscuri...

Angiewhyusocold : Guys quali colori sono meglio? - Mincix91 : Poi però c’è la maglia, ci sono quei colori che amo in modo folle ed incondizionato da oltre 20 anni, per i quali h… - frabiziovalerio : ma quali colori allegri e sgargianti, io pure d’estate mi vesto solo di nero. sempre per sempre non ti tradirò mai… -